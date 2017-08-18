TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YARALANDI!

Bahçede çalışırken ayağı demire takılıp düşen ve beli incinen Çukurovalı78 yaşındaki Nazım Kurumanastırlı, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde röntgeni çekildiği sırada bir kez daha yaralandı.

Mustafa ÖZYAĞCI

Bahçede çalışırken ayağı demire takılıp düşen ve beli incinen Çukurovalı 78 yaşındaki Nazım Kurumanastırlı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde röntgeni çekildiği sırada kolu ve parmakları cihaza sıkıştı.

Eli ve parmakları röntgen aletine sıkışan Kurumanastırlı kendisine kötü davranıldığını, sabırsız davranan ve kendisine yardımcı olmayan röntgen yetkilisinin yaralanmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

KIBRIS’a konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yaptığı araştırmada, personelin söz konusu hasta ile bir sorun yaşadığını ve gerçekten de Kurumanastırlı’nın yaralandığını tespit ettiklerini belirterek, “Kurumanastırlı ailesinden özür dileriz” dedi.

Kurumanastırlı olayı anlattı

Acile geldiği sırada personelin kendisine çok iyi davrandığını anlatan Kurumanastırlı, röntgen bölümüne sevk edildikten sonra sıkıntı yaşadığını, güzel bir davranışla karşılanmadığını iddia etti.

Nazım Kurumanastırlı, olayı şöyle anlattı:

“Röntgenimim çekilmesi için cihaza çıkmam gerekliydi. Görevliye ‘Belim ağrıyor çıkamam’ dedim. Ancak bana yardımcı olmadı. Zorlanarak cihazın üzerine çıktığım sırada altımdaki ‘rotoru’ oynattı ve kolum ile parmaklarımı arasına sıkıştırdı. Elim ve parmaklarım da kanlar içinde kaldı. Kendisine ‘kolumda sorun var’ dememe rağmen o bana bağırmaya başladı. İndiğim sırada da bana hakaret etti. ‘Siz başıma bela oldunuz. Vakitsiz zamanda geldiniz. Bir de sizi mi çekeceğim?’ diye beni azarladı…”

Kurumanastırlı, son olarak oğlu görevliye “Neden böyle bir şey yaptın?” diye sorduğunda ise, cevap vermeden başka bir yere kaçtığını ve polisi aradığını belirtti.

Nazım Kurumanastırlı, “Biz hastaneden çıktığımız sıra polis geldi. Polise olayı anlattık daha sonra, bizi bıraktılar” diye konuştu.

Dizdarlı: Gereken yapıldı, özür dileriz

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, röntgen bölümünde bir sıkıntı yaşandığını ve söz konusu hastanın yaralandığını doğruladı.

Dizdarlı, yaptığı araştırmada, personelin Nazım Kurumanastırlı ile bir sorun yaşadığını ve gerçekten de hastanın yaralandığını tespit ettiklerini belirterek, personelle ilgili gerekenin yapıldığını söyledi.

Böyle olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirin alındığını ifade eden Dizdarlı, “Kurumanastırlı ailesinden özür dileriz” dedi.

Kıbrıs