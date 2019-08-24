TEHDİT EDİLİYORUZ!

Girne’de sahte evrak düzenleme suçundan tutuklu bulunan ünlü iş insanı Mehmet Eminoğlu, polise 15 sayfalık yeni ifade verdi ve tehdit edildiği için bu suçu işlediğini söyledi



İtirafın ardından Ömer Hasırcılar, Osman Tıraşoğlu ve birkaç kişiye tutukluluk kararı çıkarıldığı ancak Hasırcılar ile Tıraşoğlu’nun önceki gün adadan çıkış yaptıkları belirtildi Girne’de büyük yankı uyandıran “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini” suçlarından tutuklu bulunan ünlü iş insanı Mehmet Eminoğlu'nun polise yeni bir ifade verdiği öğrenildi. Girne Adli Şube Amiri Aslan Coşkun ve ekibinin olayın ilk gününden itibaren beri gece gündüz titizlikle çalışması sonucu yeni bulgular ortaya çıkıyor.

Zanlı Mehmet Eminoğlu’nun Aslan Coşkun’a şok itiraflarda bulunarak mafyanın kendisini tehdit ettiğini ve nedenle bu yollara başvurduğunu söylediği öğrenildi.

Bu itirafın ardından Ömer Hasırcılar, Osman Tıraşoğlu ve birkaç kişiye tutukluluk kararı çıkarıldığı ancak Hasırcılar ile Tıraşoğlu’nun önceki gün adadan çıkış yaptıkları belirtildi. Bu davadan dolayı daha birçok kişinin tutuklanacağı kaydedildi. Öte yandan Girne’de sahte evrak davası bağlantılarının olduğu şüphesiyle tutuklanan Mehmet Eminoğlu, Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıya 6’şar gün daha tutukluluk kararı verildi. Polis memuru Halil Drangoz, zanlı Mehmet Eminoğlu’nun, 4 temmuz tarihinde, Gizem Aksun’un imzasını sahteledikten sonra, Girne’de tasdik memuru olan Serdar Özbekoğlu’na, onaylatıp, sahte resmi belge düzenleyerek 5 Temmuz tarihinde konu belgeyi Girne Tapu ve Kadastro dairesinden sahte resmi belgeyi tedavüle sürerek Gizem Aksun’a ait, Kurtuluş mevkiindeki 2 adet taşınmaz malı Yaztech İnvestment limited adına devredip, sahtekarlıkla mal temin ettiğini söyledi.

24 Temmuzda polise gelen şikâyetin ardından Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun tutuklandığını hatırlatan tahkikat sorumlusu, Serdar Özbekoğlu’nun, gönüllü ifade vererek, Mehmet Eminoğluna eniştesi olması nedeniyle, güvenerek, vekaletnameyi müşteki Gizem Aksun huzurunda olmadan onayladığını ve bunun gibi 5-6 vekaletnameyi de benzer şekilde tasdik ettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

26 Temmuz’da Mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süreçte, elde edilen ifadelerden ve incelenen vekaletnamelerden Mehmet Eminoğlu’nun 2019 yılı Temmuz ayı içinde, Baysan Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu, Yasin Kurşuntel’e ait 2 daireyi, devrettiğinin belirlendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili şahısların şirketleri ve banka hesaplarının incelenmesi içim merkez bankasına yazışmaların yapıldığını, şikayetçilerden tetkik için imza örneklerinin temin edildiğini anlattı.

Zanlıların, 29 Temmuzda mahkemeye çıkarılarak tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu 4 günlük süreçte 10 adet sahte olduğuna inanılan vekâlet incelendi, bu bağlamda 10 kişiden soruşturma yapılarak ifade temin edildiğini kaydetti.

Zanlı 1 Mehmet Eminoğlu’nun 31 Temmuzda gönüllü ifade verdiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlının, Gizem Aksun, Baysan Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu, Bilge Polat, Sibel Akaz Özkan, Aliye Hacıabitoğlu ve Omima Saade adına düzenlenen vekaletnamelerin üzerine, konu şahısların yerine imza attığını ve konu vekaletnameleri zanlı Serdar Özbekoğluna tesdik ettirerek, söz konusu şahıslara ait daireleri, Tapu ve Kadastro Dairesinde, Yaztech İnvestment Limited adına devrettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Tahkikat sorumlusu, tahkikatın başladığı 25 Temmuzdan itibaren yaklaşık 30 kişiden soruşturma yapılarak gerekli görülen yaklaşık 25 kişinin ifade alındığını, zanlı 1 ve 2’nin gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibi için 5 ek ifade temin edildiğini anlattı. 2 Ağustosta zanlılar hakkındaki tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu süre zarfında 15 kişiden soruşturma yapıldığını, yaklaşık 8 kişiden ifade temin edildiğini, znalı1’in gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibi için 3 ek ifade alındığını ve 4 adet daha sahte vekâletname tespit edilerek, bunlarla 8 adet daire ve 2 dükkânın devrinin yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlı 2 Serdar Özbekoğlu’nun, 6 Ağustos’ta verdiği ikinci bir gönüllü ifadeyle, toplam tespit edilen 9 adet vekâleti şahıslar huzurunda olmadan Mehmet Eminoğlu’nun talebi üzerine onayladığını itiraf ettiğini de söyleyen tahkikat sorumlusu, soruşturma kapsamında Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli 3 memurun da, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını anımsattı.

Tapu memurları Vedia Vaizoğlu ile Türkan Dayı’nın telefon görüşmelerinin incelendiğini kaydeden polis, Mehmet Eminoğlu ile bir temaslarının tespit edilmediğini söyledi. Polis, ilk etapta tutuklanan Özlem Akdağ’ın ise suçla bağı olmadığını belirtildi.

Polis, tapu memurlarının görevi ihmal suçundan teminata bağlandığını hatırlattı. Zanlı 1 Mehmet Eminoğlu ve Zanlı 2 Serdar Özbekoğlu aleyhine mesele sayısının 14’e çıktığını, bunların 12 tanesinin resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme , sahte evrak düzenleme , tedavüle sürme , sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla mal temini meseleleri , 2 tanesinin ise sahtekarlıkla para temini suçları olduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu , meselede, şu ana kadar , toplam 19 daire 8 dükkan devir yapıldığı ve 14 müşteki olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Devir edilen dairelerin toplam değerinin 1 milyon 700 bin sterlin olduğunu kaydeden polis, sadece 112 bin sterlinlik bir ödeme yapıldığını söyledi. Ele geçirilen 14 sahte vekaletnamenin Eminoğlu’nun bilgisayarında yapıldığını tespit edildiğini kaydeden polis, Eminoğlu’nun bilgisayarının 10 Ağustos tarihinde emare alındığını, içerisinde 30 adet sahte vekalet daha bulunduğunu ifade etti.

Polis, meseleye adı karışan tüm şirketler ile şahısların banka hesaplarının incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Zanlıların son olarak mahkemeye çıkarılıp haklarında 7 gün daha ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlı Eminoğlu’nun ek ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının tehdit edildiği için söz konusu suçları işlediğini iddia ettiğini, birçok isim zikrettiğini ve 15 sayfalık ifadesinde birçok iddiada bulunduğunu kaydetti. Zanlının ifadesi doğrultusunda 3 şirket ve 2 eve operasyon düzenlediklerini, birçok evrak, bilgisayara el koyduklarını söyleyen polis, ayrıca bu süre içerisinde 10 kişiden daha ifade aldıklarını söyledi. Polis, 18 Ağustos’ta tutuklanan zanlar Uğursöz’ün direktörü olduğu şirkete devredilen 17 daire ile ilgili soruşturmanın da sürdüğünü ifade etti. Şikâyetçi sayısının 15, sahte vekâlet sayısının 14, devredilen mülk sayısının 24 ve mesele sayısının 15’e çıktığını kaydeden polis, zanlı Uğursöz’ün önceki gün ifade verdiğini, avukatının da bazı devirlerle ilgili evrakları polise teslim ettiğini söyledi.

Zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirten polis, zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti. Girne kaza mahkemesi yargıcı Meltem Dündar meseleyle ilgili tahkikatın ciddiyetine zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceğine, yeni şikâyetler geldiğine dikkat çekerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerin 6 gün daha uzatılması emrini verdi.

TEHDİT EDİLİYORUZ

Bu arada mahkeme önünde duruşmayı bekleyen zanlı Eminoğlu’nun eşi Özlem Özbek Eminoğlu ise basına açıklamalarda bulundu. Eminoğlu, tutuklu olan eşinin polise 22 Ağustos’ta 15 sayfalık bir ifade verdiğini, ifadede birçok gerçeği anlattığını söyledi. Özlem Özbek Eminoğlu, “Eşim daha önce bazı şeyleri açıklamaktan çekindi. Dün akşam (önceki akşam) 5 saat ifade verdi ve isimleri açıkladı. Söz konusu devirler iki şirkete devredildi, hiçbir şekilde para alınmadı. Tehdit edenlerin ismi şu anda açıklamayacağım ama eşim polise söyledi. Polise gidip koruma talep edeceğiz. Tehdit ediliyoruz.”



