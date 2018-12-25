Tehdit mesajlarına böyle yanıt verdi!

Tehdit mesajları aldığını açıklayan Okan Kurt, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.

Almanya'da yaşayan bir kadına mesaj atarak para istediği iddia edilen Okan Kurt, katıldığı magazin programında 'Söylemezsem Olmaz' programından tehdit mesajı aldığını söyleyerek gözdağı verdi.

Almanya'daki kadınlara mesaj göndererek para istediği iddia edilen Okan Kurt, hakkında çıkan haberlere açıklama yapmak için Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.

"BİLAL ABİ FENA KİLİTLENDİ, SAĞLAM GEÇİRECEK"

Geçtiğimiz Eylül ayından evine icra geldiği için Demet Akalın'la tek celsede boşanan Okan Kurt, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialar üzerine kendisiyle röportaj yapmak isteyen Beyaz TV muhabiriyle tartışan Kurt,2. Sayfa'ya katılarak yaşanan olayı şöyle anlattı: "Yarışma programının çekimine gittim. Biz oraya ailelerin yarıştığı bir programa gittik ve saçma sapan haberle geldiler. 7 yıldır eşimle beraber olduğumuz sürece canlı yayına katılmıyorum. Eşimin yaptığı işten dolayı sağda solda kapıda bizi bekleyen arkadaşlarımızı her gördüğümde insan gibi değer veriyorum. Bu Uğur kardeşimle her gördüğüm yerde muhattap olmuşum. Sen 10 saat süren yarışma boyuncu sen geldin bana bunu sordun. Uğur bana şu mesaj atıyor "Abi, Bilal (Bilal Özbilge) abi fena kilitlendi valla geçirecek artık sağlam haberin olsun."diye mesaj attı.

"SİZ VE ABİLERİNİZ BENİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ"

Siz ve abileriniz beni tehdit edemezsiniz Bende ona "Kardeşim, kimse bana kilitlendi ya da geçirecek diye bir şey yapmam." dedim. Dün ben ona 'Bana soru sorma' dedim.Ben onun 'İlk barıştığınızda ilk ben çekeyim' dediğinde ben ona güzellik yaptım. O bana dün sevgilim gibi trip attı. Ona açıp 'Bu benim numaram mı?' diye sordum oda 'değil' dedi niye aksine soruyorsun dedim. Benimle telefonla ulaşabilen kişilerden biri Uğur'dur. Muhabirler sizin eliniz kolunuz. Bu olay olunca ben onu aradım yanlış yapıyorsun dedim. Eğer kötü niyetli bir şey yapacaksan söyle bilelim dedim. Ben çekilmekle para kazanan biri değilim ki. Ben bu kadar ünlü olmakta istemiyorum.

"5 YILLIK ALMANYA'YA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROL ETSİNLER"

Almanya'ya gidip 3 gün gidip kaldığım söylenmiş 5 yıllık giriş çıkışlarımı kontrol etsinler. Böyle biriyle konuştuysam çıkarsınlar kadını yargıya da gitmeye hazırız. Size yemin ederim şu olaylara Demet'le evde gülüyoruz.

"DEMET'LE EVLİLİK İSTEMİYORUM"

Okan Kurt canlı yayında Demet Akalın'a bir daha evlilik teklifi etmediğini ve etmeyeceğini açıkladı. Akalın ise "7 sene öncesine döndü. Sevgili günleri çok iyiymiş. Böyle güzel. Evlilik filan istemiyorum şu an çok güzel. İnan yapılanlara da zerre kadar ilgilenmiyorum, üzülmüyorum. Ben yapanları çok iyi biliyorum. Benim en yakın arkadaşım "oh" dedi bana. Düşmanım için bile geçmez. Ben bunların kirasını faturasını ödeyen insandım. Ben kocama güveniyorum. Öyle bir adam değil bu adam. Beni bebek yapmaya o ikna etti" dedi.