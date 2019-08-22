TEHDİTLE 100 BİN STERLİN!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Türk Gücü Kulübü (MTG) eski başkanı Şükrü Şemmedi, önceki gün Oğuzhan Can isimli iş adamından çalmak kastı ile 100 bin Sterlin talep ettiği gerekçesiyle tutuklandı. “Çalmak kastı ile para temini talebinde bulunma” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Şemmedi dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

“Memlekette birçok küçük mafya var”

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Şükrü Şemmedi’nin 19 Ağustos 2019 tarihinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir cafede Oğuzhan Can ile buluştuğunu söyledi. Zanlı Şemmedi’nin müşteki Can’a “Bana 100 bin Sterlin vereceksin. Memlekette birçok küçük mafya grupları var” diyerek para talep ettiğini açıkladı. Zanlının şikayet üzerine ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Fidan, zanlının gönüllü ifade vererek müştekiden para istediğini kabul ettiğini ancak tehdit ettiğini kabul etmediğini belirtti. Fidan, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Şükrü Şemmedi’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.