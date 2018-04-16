TEHDİTLE HARAÇ TOPLUYORLAR!

Ülkede criminal olaylar artış gösterirken ve suç oranlarında artış meydana gelirken, şimdi de haraç çeteleri cirit atmaya başladı. Meçhul bazı şahısların tehditle haraç topladıkları belirtiliyor. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgiye göre, LH 009 plakalı araçla gezen bazı şahısların tehditle haraç topladıkları ifade ediliyor. Ülkede tüm bunlar yaşanırken polis ise sessiz.

Haraç çeteleri arttı, polis tepkisiz

Ülkede kimlikle girişlere son verilmemesi ve her isteyenin elini kolunu sallayarak gezmesi zamanla ülkedeki suç oranlarının artmasına neden oldu. Bunun önüne geçilememesi zaman zaman polisin sivile bağlanması tartışmalarını beraberinde getirdi. Ancak farklı ülkelerden ülkeye gelen birçok kişi criminal olaylara karışıyor, hatta ülkenin yargıçlarını bile tehdit eder gücü kendinde buluyor. Tüm bunlar yaşanırken polisin adeta uyur gibi olayları görmezden gelmesi düşündürücü.

Polis önlem alacak mı?

Gazetemize ulaşan bazı kaynaklar, son günlerde LH 009 plakalı araçla gezen şahısların tehditle haraç topladıklarını, bu olay karşısında polisin bir an önce önlem alması gerektiğini belirtiyor.

Yeni Bakış