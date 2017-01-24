TEHLİKE BÜYÜK!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, 2 bin 32 kilogramdan ağır bazı iş araçlarının Ciklos mevkiini kullanarak Girne’ye girişi, 3 aylığına serbest bırakıldı.

Ceren ÖZBİL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bazı ağır iş araçlarının Ciklos mevkiini kullanarak Girne’ye girişine 3 aylığına izin verildi.

Bakanlık tarafından alınan karara göre, ağırlığı 2 bin 32 kilogramdan fazla olan kamyon, mikser, tanker ve tır gibi 27 iş aracı, 23 Ocak ile 23 Nisan tarihleri arasında bu yolu kullanabilecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ciklos mevkiini kullanabilecek iş araçlarının plakaları da Resmi Gazete'de yer aldı.

KIBRIS Gazetesi'ne konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Avcı, yaptıkları araştırmada, iznin, su borularını döşeyen firmanın araçlarına verildiğini öğrendiklerini belirtti.

Bu iznin daha önce verilen iznin uzatması olduğu bilgisine de ulaştıklarını kaydeden Avcı, "Bu karar daha önce de yanlıştı, şimdi de yanlış" dedi.

İzin verilen araçlar...

Bu karar doğrultusunda 2 bin 32 kilogramdan ağır olan LE 587, LT 308, LU632, MF 236, MH 258, MP 568,

MU 771, MY 470, MZ 951, NF 155, NN 759, PA 527, PC 227, NG 967, NY 057, MU 043, MV 147,NS 159,

NN 183, NJ 815, NT 821, NY 968, NP 374, NM 123, NZ 339, ND 419 ve NP 474 plakalı iş araçlarının Lefkoşa- Girne anayolunun 19'uncu kilometreden ( Ciklos mevki) itibaren Girne'ye girişlerine veya bu yolu kullanmalarına 23 Ocak 2017 tarihinden 23 Nisan 2017 tarihine kadar izin verildi.

Avcı: Tehlikeli olduğu yıllar öncesinden kabul edildi

Mehmet Avcı, ağır iş araçlarının bu yolu kullanmasının tehlike saçtığının yıllar öncesinden kabul edildiğini ve bu yolun ağır iş araçlarına kapatıldığını hatırlattı.

Ancak şimdi bu yolun yeniden belli ağır iş araçlarına açıldığını söyleyen Avcı şöyle konuştu:

“Bizim yaptığımız araştırmada, bu izinlerin özellikle su kanallarını döşeyen firmanın araçlarına verildiğini öğrendik.

Daha önce verilen bir iznin uzatılmasıdır. Ancak bu ülkede geçici dahi olsa böyle bir iznin verilmesi tehlikelidir.

KKTC'de hala kamyonların teknik muayenesi yapılmıyor. Gözle muayene yapıyorlar. Sürücü eğitimi ve sınav sisteminin yeterli olmadığı kabul edilmektedir.

Sürücü profesyonel ehliyet sınavları yoktur. Bundan dolayı hem araç kalitesinin, hem de sürücü standardının düşük olduğu ülkemizde, kalabalık trafiğe, daha evvel yaşanan facialara rağmen böyle bir iznin daha önce de verilmesi doğru değildi. Şimdi de uzatılması doğru değil.

Buna doğru yaklaşamayız. En büyük tehlike bunun örnek olarak gösterilip başka firmaların da bu izni koparabilmek için gerek siyasi, gerekse profesyonelce baskı yapmaları. Siyasilerin buna yumuşak davranmaları en büyük tehlikeyi getirecektir.

Bu yolda kamyonların tehlikeli olduğu yıllar öncesinde kabul edildi ve bu kural kondu. Bir kamyon gitmesi ile yüz kamyon gitmesi tehlike oranını değiştirmiyor.

Dağ yolundan gidebilirlerdi. Herkesin gittiği gibi dağ yolunu kullanabilirlerdi. Firmaya ayrıcalık tanınıyor. Firmanın bu işi daha ekonomik yapması sağlanıyor. Rakibi yoktur burada, sonuçta, tehlikeyi de beraber getirdiği bir gerçek. Bunu bir kamyona ya da daha fazla kamyona açması, tehlikeyi göze almaktır”.

Kıbrıs