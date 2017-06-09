TEHLİKELİ ADIM!

Muhalefet ve sivil toplum örgütleri “aşırı düzeyde vatandaşlık yapıldığı” şikayeti yapadursun, çok sayıda yabancının vatandaş olmasını engelleyen “sabıka kayıtlarının silinmesi” için adım atıldı. Yasa tasarısı vatandaş olmayanları da kapsıyor.

Bertuğ TOPAL

Ülkede son dönemde ciddi şekilde artan suç oranlarına karşın sabıkalı kişilerin sabıka kayıtlarının silinmesi için çalışma başlatıldı. Bağımsız milletvekili Menteş Gündüz tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayınlanarak Meclis tarafından öneri ve görüşler isteniyor.

Yasa önerisi ile yapılmak istenen değişiklik büyük suçlara karışmamış veya yüz kızartıcı suç işlememiş kişilerin yeniden topluma kazandırılması yönünde.

Diğer bir taraftan çeşitli çevreler ise bu yasa önerisi ile yapılmak istenenin sabıka kaydından dolayı vatandaş yapılamayanların önünün açılması olduğu görüşünde.

“Gelecekleri kurtulsun”

Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin genel gerekçe kısmında yer alan ifadelerde kişilerin gelecek yaşamlarına suçu taşımamak için böyle bir düzenlemeye gidildiği ifade ediliyor.

Genel gerekçede şu ifadelere yer veriliyor: Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının veya KKTC’de çalışma izni, iş kurma izni veya daimi ikamet izni ile ikamet eden kişilerin bu yasa kapsamında olup sabıka kaydının silinebilmesi için aranan şartlara uygun sabıka kaydındaki sabıkalarının gelecekteki hayatlarına teşkil etmemesi için, gerek para gerekse hapislik cezası olsun bu gibi sabıka kayıtlarının bu yasada öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde mahkeme tarafından silinmesine karar verilebilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

Vatandaş olmak şart değil

Gündüz’ün yasa önerisine göre sabıkanın silinmesi için vatandaş olmak da gerekmiyor. Ülkede yurttaş olmayanlar için KKTC’de çalışma izni, iş kurma izni veya daimi ikamet izni ile ikamet etmesi durumunda da sabıka sildirmeye başvurabilecek.

Ağır cezada yargılananları kapsamayacak

Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin kriterlerine bakıldığı zaman bir kişinin sabıka sildirme yasasından yararlanabilmesi için ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaması gerekiyor. Bir diğer kıstas ise yüz kızartıcı suçtan hüküm giymiş kimseler sabıka kaydı sildirme işleminden yararlanamayacak.

6 aydan fazla hapis yatanlar başvuramayacak

Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin hayata geçmesi durumunda Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan veya yüz kızartıcı suçlar işleyenlerin haricinde kalan kişilerin herhangi bir suçtan mahkum olup mahkeme tarafından altı aydan fazla hapis cezası ile cezanlandırılmaması gerekiyor.

Suçun üstünden 3 yıl geçmesi gerek

Hapislik cezası ile cezalandırılmayan bir kişinin sabıka kaydının silinebilmesi için sabıka kaydındaki en son mahkumiyet tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin geçmesi gerekiyor. Bu sürenin dolmaması durumunda ancak süre dolduktan sonra sabıka kaydının silinmesine başvurulabilecek.

6 aydan az hapislik cezası alan bir kişi ise sabıka kaydından yararlanabilmesi için son mahkumiyet tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin geçmesi gerekiyor.

İkinci şans yok

Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin Cumhuriyet Meclisi’nden geçip yasallaşması durumunda yasa, daha önce bu gibi bir sabıka kaydı sildirme affından yararlanan kişileri de kapsamayacak. Sabıka kaydının silinmesinin ardından yeniden bir suça karışan bir kişi yeniden sabıka kaydını sildiremeyecek.

Son söz mahkemenin

Sabıka kaydının silinebilmesi için sabıka kaydının silinmesini talep eden kişinin, ikametgahının bulunduğu Kaza mahkemesine istida yoluyla başvuruda bulunması gerekiyor.

Ancak her başvurunun olumlu sonuçlanacağı gibi bir durum söz konusu değil.

Öneriye göre “Bu yasanın 4’üncü maddesinde ön görülen koşulların gerçekleşmesi ve kişinin hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması halinde mahkeme sabıka kayıtlarının silinmesine karar verebilir” deniyor.

‘Vatandaşlıklar için yapılıyor’ iddiası

Bazı siyasi çevreler, Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin normal KKTC vatandaşlarından öte yeni vatandaşlar için özel hazırlandığı iddiasında. Neredeyse her hafta yapılan onlarca vatandaşlıkla ilgili aranan sicil kaydının temiz olması maddesi nedeniyle bu düzenlemeye gidildiği kaydediliyor.

Havadis