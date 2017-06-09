TEK CELSEDE BOŞANMIŞLAR!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak hakkındaki iddialar doğru çıktı. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti, 5 Haziran'da tek celsede boşandı.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak hakkındaki iddialar doğru çıktı. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti, 5 Haziran'da tek celsede boşandı.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, tüm çabalarına rağmen evliliklerini kurtaramadı. Çift, 5 Haziran’da boşandı.

KRİZİ AŞAMADILAR

6 yıl önce evlenen ve bu evlilikten ikiz bebekleri olan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, aralarındaki krizi aşamadı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktaladı.

TEK CELSEDE BİTTİ