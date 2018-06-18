TEK TARAFLI MÜDAHALE VE GARANTİ HAKLARI KABUL EDİLEMEZ

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından belirlenen parametreler temelinde Rum tarafının Kıbrıs Sorununun çözümü için geçtiğimiz Temmuz ayında kalınan yerden müzakerelere devam etme konusundaki hazırlığını dile getirdi

Fotiou, Krans Montana’daki başarısızlığın Türkiye'nin kabul edilemez ve akıl dışı isteklerindeki ısrarı nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Ayrıca çözümün garantisiz, müdahale haklarının ve işgal ordularının olmadığı, normal bir devlet kurulmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Fotiou, Kıbrıs Rum tarafının, devam eden işgal, askerlerin kalması, tek taraflı müdahale ve garanti haklarının olduğu bu mevcut kabul edilemez durumlarla uzlaşamayacağını belirtti.

Ayrıca, Türkiye’nin tüm Kıbrıs adasını kontrol etme çabalarına devam ettiği sürece de bir uzlaşıya varamayacağını ifade etti.

Fotiou, Türkiye’yi, sorumluluklarını üstlenerek, kayıp şahısların bulunması ve bu insani sorunu çözmek için işbirliği yapmaya davet etti.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu