"Tek zaman bulduğum yer burası" diyen şarkıcı Banu Parlak, tuvaletten video paylaştı

Arabada çektiği videolarla ünlenen şarkıcı Banu Parlak, sosyal medya hesabından "Tek zaman bulduğum yer burası" diyerek tuvaletini yaptığı esnada video paylaştı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılan Parlak, dakikalar içinde videoyu sildi.

Yıllar önce arabasında şarkı söylediği videoları yayınlayarak ünlenen ve şarkıcılığa soyunun Banu Parlak, yoğun iş temposuna dikkat çekmek için sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"TEK ZAMAN BULDUĞUM YER BURASI"

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan bir çocuk annesi Banu Parlak, "Tek zaman bulduğum yer burası" diyerek tuvaletini yaptığı esnada bir video yayınladı. Videosu kısa sürede sosyal medyada yayılan Parlak, paylaşımını sildi.

ÖLÜM HABERİ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz sene Banu Parlak'ın Instagram hesabından bir paylaşım yapılarak genç ismin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Bir anda magazin gündemine yerleşen Parlak, Instagram hesabından video yayınlayarak aracılığıyla seyir halindeyken saldırıya uğradığını ve telefonunun çalındığını söylemişti.

"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ALDILAR"

Yaşadıklarını anlatan Parlak, "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok" demişti.

Haberler.com