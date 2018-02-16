TEKERLİKLİ TEHLİKE!

Ülkenin temel sorunları arasında yer alan trafik güvenliği, yapılan tüm uyarılara rağmen bazı sürücüler tarafından hiçe sayılmaya devam ediyor.

JJ 907 plakalı hurda demir yüklü kamyon, damper kapısı açık bir şekilde trafikte tehlike saçarak seyrediyor. Bir okurun bize ilettiği fotoğrafta trafik güvenliğin hiçe sayan kamyon anayolda seyir halinde görüntülendi. Onlarca kilo ağırlığındaki demir hurdaların yola düşmesi halinde kaza kaçınılmaz olacak. Neyse ki bu sefer böyle bir felaket yaşanmadı.

Havadis