TEKGÜÇ KURTARILAMADI!
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!
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Zambak Tatil Köyünde deniz içinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren 72 yaşındaki Mustafa Kemal Tekgüç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : Zambak Tatil Köyü, deniz, boğulma, Mustafa Kemal Tekgüç, vefat
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