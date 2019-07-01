Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TEKGÜÇ KURTARILAMADI!
TEKGÜÇ KURTARILAMADI!

TEKGÜÇ KURTARILAMADI!

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

A+A-

Zambak Tatil Köyünde deniz içinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren 72 yaşındaki Mustafa Kemal Tekgüç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.