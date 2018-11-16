Şarkıcı Demet Akalın, 'Şarkılar Seni Söyler' müzikalinde sahne alan yakın arkadaşı Fatih Ürek'i ön sıradan izledi.

Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği; Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Fatih Ürek ve Melike İpek Yalova'nın rol aldığı 'Şarkılar Seni Söyler' müzikali önceki akşam Maslak TİM Show Center'da sahnelendi. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında Demet Akalın, Özlem Yıldız, Şebnem Schafer ve Prof. Dr. Orhan Kural gibi ünlü isimler vardı.

Demet Akalın, "Keşke benim de Fatih gibi bir rol kabiliyetim olsaydı. Geçmişte rol aldığım bir dizi var, ama tiyatro ayrı emek isteyen iş. Teklif gelse kabul etmem, böyle izlemek daha güzel" dedi.