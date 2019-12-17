TEKMAN KALBİNE YENİLDİ!

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında avlandığı sırada kaybolan 46 yaşındaki Serkan Nazım Tekman’ın cesedi dün İpsaro mevkiinde bulundu. Tekman’ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında avlandığı sırada kaybolan ve önceki günden beri aranan Tuzla’da sakin 46 yaşındaki Serkan Nazım Tekman’ın cesedine dün İpsaro mevkiinde ulaşıldı. Tekman’a yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Lefkoşa’da ölü olarak bulunan Ameyo Jahsways Adamto’nun (K-20) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak.



