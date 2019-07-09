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TEKNE BATTI!

TEKNE BATTI!

3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi!

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FİBER TEKNE SU ALINCA 3 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde saat 11.00 sıralarında, Mustafa Metni’nin (E-27) kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa Metni, Hürsen Metni (K-46) ve Nazan Gürsel (K-45) boğulma tehlikesi geçirdi.

Bahse konu şahıslar Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak karaya çıkarıldılar.

Hürsen Metni kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

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