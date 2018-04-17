'TEKNE SAHİPLERİNE İHBAR GÖNDERİLDİ!'

Girne Antik Limandaki sorunlara değinen Bakan Ataoğlu, Belediye ile ve hizmet satın alınması konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Girne Turizm Limanı’ndaki ihaleler konusunda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün önemine vurgu yaptı.

Limanda görüntü kirliliği yaratan ve denizi kirleten izinsiz gemiler olduğunu ifade eden Altuğra, bunların neden denetlemediğini sordu.

Yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Girne Antik Liman, Kordonboyu ve mendirekteki çevre ve görüntü kirliliğine dikkat çeken Altuğra, yıllardır limanın sorunları dile getirilmiş olmasına rağmen, soruna neden çözüm bulunamadığını da sordu.

Ülkenin imajının da bu şekilde zedelendiğine işaret eden Altuğra, yönetimdeki yetki karmaşasına son verilerek, Girne Limanı’ndaki sorunların çözülmesini istedi.

ATAOĞLU: “GİRNE LİMANI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Altuğra’nın turizmin önemini vurguladığı konuşmasına atıf yaparak, Girne Limanı konusundaki çalışmaların devam ettiğine işaret etti. Turizm istihdamları ve yatırımları konusunda yapılan çalışmalara değindi.

Girne Antik Limandaki sorunlara da değinen Bakan Ataoğlu, Belediye ile ve hizmet satın alınması konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi.

“LİMANIN İŞLETMESİNİN ÖZELLEŞTİRİLİP, YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR VAR”

Limanın işletmesinin özelleştirilip, yap işlet devret modeline geçilmesi için de bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Ataoğlu, Limanın işletmesi için Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihaleye çıkılmasına olanak vereceklerini anlattı.

Bakan Ataoğlu, yeme içme alanlarının hemen Liman yanında olmasının da ciddi sıkıntılar yarattığını, bütün bunların giderileceği bir çalışma yapıldığını aktardı.

Ataoğlu, Girne Limanı, Girne Antik Limanı ve Girne Kalesi’nin bunlardan ayrı olacağı söyledi.

ATAKAN: “MENDİREĞİN TAMİRİ İÇİN UYGUN KALEM BULUNURSA ÇALIŞMA YAPILACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, mendireğin geçtiğimiz yıl bir fırtına sonrasında bir yıkıntı haline dönüştüğünü ve geride bırakılan süre içinde bununla ilgili yapılmış hiçbir çalışma bulamadığını söyledi.

Mendireğe karadan bir müdahalenin mümkün olmadığının tespit edilmesinin ardından, oraya denizden müdahale yapılması konusunda bir çalışma yapıldığını anlatan Atakan, mendireğin tamiri için çok yüklü bir miktar gerektiğini, eğer uygun bir kalem bulunursa bu yıl içinde orası için bir çalışma yapılacağını kaydetti.

“LİMANDA TEKNE SAHİPLERİ TARAFINDAN BİR SUİİSTİMAL YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ…İHBAR GÖNDERİLDİ”

Limanda tekne sahibi olanlar tarafından bir suiistimal yapıldığının tespit edildiğini de söyleyen Bakan Atakan, onun önüne geçmek için de girişim yapılarak, limanda teknesi bulunanlara ihbar gönderdiklerini söyledi.

Atakan, Turizm Limanı’nın da çok ciddi sıkıntıları olduğunu, bununla ilgili de bir çalışma tamamladıklarını ve gerekli teknolojik cihazlar için bir ihaleye çıkıldığını anlattı.

Turizm Limanı’ndaki yükün azaltılabilmesi için Mağusa Limanı’nın geliştirilmesi, daha çağdaş bir yapıya ulaştırılabilmesi gerektiğini ifade eden Atakan, farklı yolcu alternatiflerinin getirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Limanlar için yap-işlet-devret modelinde çeşitli uygulamalar düşünüldüğünü ifade eden Bakan Atakan, değişim için ciddi bir çalışma ortaya koyarken, mevcut yapıların iyileştirilmesi için de mesai harcadıklarını söyledi.

Mağusa Limanı’ndaki modelleme için teknik bir şartnameye ihtiyaç olduğunu aktaran Bakan Atakan, limanlara yönelik atılacak adımların sağlıklı bir şeklide olması ve yıllar geçtikten sonra sorun yaşanmaması için uğraş verdiklerini belirtti.

“FARKLI SEYRÜSEFER MODELLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILDI”

Seyrüsefer konusunda da, yurt dışında olduğu gibi farklı seyrüsefer modelleri konusunda bir çalışma yapıldığını belirten Atakan, motor, emisyon gücü, yıl, marka ve modellerin sınıflandırılacağı bir model üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Bu konudaki sunumun bugün kendisine yapılacağını belirten Bakan Atakan, sunumun ardından bunun Bakanlar Kurulu’ndan geçirileceğini söyledi. Bakan Atakan, seyrüsefer konusundaki detayların Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.