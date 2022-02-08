Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akar akıt alımı yapılacağını açıkladı.

Aşıkoğlu, El-Sen’in açıklamasıyla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, akaryakıt getiren ilgili firmaya gün içinde KIB-TEK tarafından para aktarımının yapılacağını ve akaryakıtın Teknecik Elektrik Santrali’ne verileceğini söyledi.

Aşıkoğlu, arızalar dışında şu an için ülkenin akaryakıt sorunundan dolayı elektriksiz kalmasının söz konusu olmadığını ifade etti

BRTK