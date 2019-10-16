Teknecik yolunda kaza

Girne – Esentepe Anayolu üzerinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Doğukan Karal ağır yaralandı.

Polis Basın subaylığının verdiği bilgiye göre kaza, Teknecik elektrik santrali önlerinde, Alexander Delis (E-48), yönetimindeki RD 046 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdal Yılmaz (E-37) yönetimindeki EP 411plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EP 411 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Karal (E-17) ve RD 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dimitri Delis (E-16) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Doğukan Karal, daha sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisine ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: BRT