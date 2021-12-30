Amazon'un sesli asistanı Alexa, 10 yaşındaki bir kız çocuğundan yarı takılı bir fişin uçlarına bozuk para ile dokunmasını istedi. Küçük kızın neredeyse ölümüne sebep olacak olayın ardından Amazon, sesli asistanını güncelleyerek hatayı giderdi.

Yapay zekalarla ilgili komplo teorilerini sık sık duyduğumuz şu dönemde endişe verici bir hadise yaşandı. Sesli asistan Alexa'nın verdiği komut, küçük kızı neredeyse öldürüyordu. Anne Kristin Livdahl,yaşananları Twitter'da anlattı.

"PRİZE BOZUK PARA İLE DOKUNUN"

Livdahl, "Daha önce YouTube'da bir beden eğitimi öğretmeninden, ayağınızdaki bir ayakkabıyla uzanmak ve yuvarlanmak gibi bazı fiziksel meydan okumalar izleyip, bunları yapıyorduk. Dışarıda hava kötüydü. Kızım sadece bir tane daha yapmak istedi. O sırada Amazon Echo asistanı, internette bulduğu bir meydan okumayı önerdi ve "Bir telefon şarj cihazını prizin yarısına kadar takın, ardından açıktaki uçlara bozuk para ile dokunun" dedi.

BAĞIRARAK KIZINI DURDURDU

Anne Livdahl duruma, "Hayır, Alexa, hayır!" diye bağırarak müdahale ettiğini belirtti. Kızının böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı olduğunu da söyledi.

AMAZON: ALEXA'YI GÜNCELLEDİK

Amazon, BBC'ye yaptığı açıklamada, asistanın gelecekte böyle bir aktivite önermesini önleyecek şekilde Alexa'yı güncellediklerini söyledi. Hatanın farkına varır varmaz düzeltmek için hızla harekete geçtiğini söyleyen Amazon, "Müşteri güveni yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve Alexa; müşterilere doğru, alakalı ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı" dedi.

TİKTOK'TA POPÜLER OLMUŞTU

"Kuruş meydan okuması" olarak bilinen bu tehlikeli aktivite, yaklaşık bir yıl önce TikTok ve diğer sosyal medya sitelerinde dolaşmaya başladı. Birçok metal elektriği iletir ve bunların elektrik prizlerine takılması elektrik çarpmalarına, yangınlara, diğer hasarlara neden olabilir.

BBC News Türkçe