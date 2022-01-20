Tel-Sen, Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde 4 saatlik greve gitti

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası Tel-Sen, Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde 08.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı…

Tel-Sen, dairenin devredilmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararına karşı dava dosyalayan Tel-Sen, ardından Lefkoşa’da Mahkemeler önünde basın açıklaması da yaptı…

Sendika üyeleri daha sonra Maliye Bakanlığı önüne yürüdü, burada basın açıklaması yaptı ve bakanlığa siyah çelenk bıraktı.

Eyleme destek veren Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, mahkemeler ve bakanlık önünde yaptığı açıklamada, ülke yönetimine aday siyasilerin, halkın refahı ve ülkenin kurumların devamlılığı için var olduğunu söyledi.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan da, bina ile ilgili yaşanan süreci özetleyerek, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın hukuken yanlış bir karar olduğunu savundu.

“Orası bizim evimizdir evimizden çıkmayacağız” ifadelerini kullanan Soysan, tüm yasal hakların kullanılacağını söyledi.

BRTK