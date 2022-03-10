TEL-SEN’den açıklama

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili açıklamalarına eleştirilerde bulunarak, “Bakan’ın ezberden konuştuğunu” ileri sürdü.

Tel-Sen Başkanı Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanından atandığı ilk gün randevu talep ettiklerini ancak henüz yanıt almadıklarını belirterek, Bakan’a “Nasıl bir haberleşme sektörü ve bunun içerisindeki Telekomünikasyon Dairesinin rolünü en sıhhatli ağızlardan duyması için” randevu taleplerine cevap vermesi çağrısında bulundu.

Sosyan, “Bakan Arıklı’dan paydaşlar dediklerinin içinde esas paydaş olan sendikamızla bir araya gelmekten kaçınmamasını ve bu halkın istediği Telekomünikasyon Dairesini oluşturmak için taşın altına elini koymayı bu toplum adına talep ediyoruz” dedi.

“BAKAN’IN AÇIKLAMALARINI ENDİŞEYLE İZLEMEKTEYİZ

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının göreve geldiğinden bu yana Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili ‘cansiperane yapmaya çalıştığı’ açıklamaları endişeyle izlemekteyiz” dedi. Soysan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bakanının, haberleşme ile ilgili yapmak isteriz, yapacağız, dediği her şey aslında Telekomünikasyon Dairesinin kabiliyet alanı içerisinde yer almaktadır. Bunun farkında olmadan ‘Hızlı İnternet’ getirmek istiyoruz en geri ülkelerdeki kadar geriyiz diyen Bakan, acaba Telekomünikasyon Dairesinin en çağdaş ülkelerdeki gibi hızlı internet verebildiğini ancak kendi adsl vdsl gibi çağdaş hizmetlerini kendi satmadığı için iş birliği yaptığı firmalarında strateji uygulayarak satmaması nedeniyle vatandaşa ulaşmadığını biliyor mu? Kayıt dışı müşteri anlayışına hizmet edildiğini biliyor mu?”

“BAKANDAN RANDEVU TALEBİMİZE CEVAP BEKLİYORUZ…”

“Üzülerek belirtmek isteriz ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili görüşlerini açıklarken ezbere konuşmaktadır” diyen Soysan, Bakan Arıklı’nın ‘Kamu Özel İşbirliği Yapacağız’ dediğine işaret ederek, “İyi de yapacağız dediklerinizi yapmak için Kamu Özel İşbirliğine gerek yok Kamu Özel İşbirliği Telekomünikasyon Dairesini peşkeş çekmek için hazırlanan bir kılıftır” ifadelerinde bulundu.

Tel-Sen Başkanı Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanından atandığı ilk gün randevu talep ettiklerini ancak Bakan’ın randevu taleplerine henüz cevap vermediğini belirterek, “Nasıl bir haberleşme sektörü ve bunun içerisindeki Telekomünikasyon Dairesinin rolünü en sıhhatli ağızlardan duyması için randevumuza cevap beklediğimizi buradan tekrar hatırlatırız” dedi.

“TOPLUMUN MEFAATİNE ATILACAK ADIMLARIN YANINDAYIZ, ZARAR VERECEKLERİN KARŞISINDAYIZ”

Soysan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı başta olmak üzere tüm halkımız bilmelidir ki bu toplumun menfaatine olabilecek her uygulamanın yanında olduk olacağız bu bizim taahhüdümüzdür. Ancak toplumun aleyhine olacak toplumsal varlıkların peşkeş çekilmesinin önünü açacak hiçbir uygulamanın da bugüne kadar yanında olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız” dedi.