TELEFON BORCU OLANLAR DİKKAT!

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca Şubat 2018 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin iptal edileceği de kaydedildi