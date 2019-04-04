TELEFON BORCU OLANLAR DİKKAT!
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Telekomünikasyon Dairesi, 28 Şubat’a kadar borcu olan abonelerinin borçlarını en geç 12 Nisan’da kapatmaları gerektiğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi, 28 Şubat’a kadar borcu olan abonelerinin borçlarını en geç 12 Nisan’da kapatmaları gerektiğini duyurdu. Açıklamada, boru olanların ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği belirtildi.
Etiketler : Telekomünikasyon Dairesi, borç, ödeme
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