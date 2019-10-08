TELEFON BORCU OLANLAR DİKKAT!

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, borçlarını en geç 18 Ekim’e kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos 2019 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Mart 2019 ayı sonu itibariyle Daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek aboneliklerinin de iptal edileceği belirtildi.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olundu.