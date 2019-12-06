TELEFON BORCU OLANLAR DİKKAT!

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Ekim 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Aralık’a kadar kapatması, aksi takdirde telefon hatlarının kesileceğini duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada ayrıca ay sonu itibarıyla daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek, abonelikleri sonlandırılacak.