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TELEFON BORCU OLANLAR DİKKAT!

TELEFON BORCU OLANLAR DİKKAT!

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Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin  30 Kasım 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç  yarın kapatmaları gerektiği, aksi takdirde ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği bildirildi.
Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca  Haziran  2019 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin  iptal edileceği de ifade edildi.
Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon  Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.

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