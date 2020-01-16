TELEFON BORCU OLANLAR DİKKAT!

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Kasım 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç yarın kapatmaları gerektiği, aksi takdirde ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca Haziran 2019 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği de ifade edildi.

Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.