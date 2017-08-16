TELEFON DAİRESİNİ SOYDU

Telefon Dairesi’nde çalıştığı dönemde işlemler üzerinde oynama yaparak kurumu 57 bin 914 TL zarara uğratan Mehmet Gazi mahkemeye çıkarıldı

Suna ERDEN

Telefon Dairesi’nde görevde bulunduğu dönemde yapmış olduğu işlemlerle kurumu zarara uğratan zanlı Mehmet Gazi tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı.

KURUMU ZARARA UĞRATTI

Davulcu, huzurda bulunan zanlı Mehmet Gazi’nin Sayıştaylık tarafından Telefon dairesinde yapılan incelemede, Ocak 2012 – Ağustos 2016 tarihleri arasında kullanımında bulunan bilgisayar üzerinden yapmış olduğu işlemler üzerinde oynama tespit edildiğini söyledi. Polis, bu işlemler neticesinde kurumun 57 bin 914 TL zarara uğratıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı aleyhine kamu görevlisi tarafından hırsızlık suçundan bir soruşturma başlatıldığını ve yürütülen bu soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Star Kıbrıs