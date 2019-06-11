TELEFON DÖKÜMLERİ BEKLENİYOR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre ;Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ötüken ve Zafer Burnu’nda yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen 4 kilo 763 gram 470 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan 2 zanlı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ötüken ve Zafer Burnu’nda düzenlenen “Köstebek Operasyonu” sonucu ele geçirilen 4 kilo 763 gram 470 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Salih Galata ve Şefik Ormancıoğlu hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Galata ile Oduncuoğlu’nun tutukluluk süreleri 4’er gün süreyle daha uzatıldı.

Telefon dökümleri bekleniyor

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu’nun, 27 Mayıs 2019 tarihinde Ötünken’de meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak tutuklandığını anımsattı. Yıldırım, 27 Mayıs 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlıların tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve satış yapmak için müşteri aradıklarının öğrenildiğini söyledi. Aynı gün mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikat kapsamında zanlıların evinde ve zanlı Galata’nın gösterimi üzerine Ötüken’de yaklaşık toplam 3 kg 700 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Yıldırım, yine zanlı Galata’nın gösterimi üzerine Zafer Burnu’nda ise 1 kg 150 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlıların 3 kez tahkikat maksatları bakımından mahkeme huzuruna çıkarılarak tahkikat maksatlı tutukluluk süreleri temin edildiğini anımsatan Yıldırım, bu süre içerisinde konu maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Yıldırım, analiz sonuçlarında zanlıların tasarrufunda bulunan Hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin 3 kg 563 gr 470 mg, Zafer Burnu’nda bulunan Hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin ise 1 kg 200 gr olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve zanlıların telefon dökümlerinin beklendiğini ifade eden Yıldırım, zanlıların 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.