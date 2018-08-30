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TELEFON HATLARINDA YAŞANAN ARIZA GİDERİLDİ!

TELEFON HATLARINDA YAŞANAN ARIZA GİDERİLDİ!

Dipkarpaz bölgesinde telefon hatlarında yaşanan arıza giderildi

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Dipkarpaz bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arıza giderildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Dipkarpaz bölgesindeki teelefon hatlarındaki arızanın giderildiğini belirtildi.

Açıklamada, “Dipkarpaz Polis Karakoluna mevcut telefon hattından ulaşılabilir” denildi.

 

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