TELEFON HATLARINDA YAŞANAN ARIZA GİDERİLDİ!
Dipkarpaz bölgesinde telefon hatlarında yaşanan arıza giderildi
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Dipkarpaz bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arıza giderildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Dipkarpaz bölgesindeki teelefon hatlarındaki arızanın giderildiğini belirtildi.
Açıklamada, “Dipkarpaz Polis Karakoluna mevcut telefon hattından ulaşılabilir” denildi.
Etiketler : Dipkarpaz bölgesi, telefon hatları, arıza
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