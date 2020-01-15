TELEFONLARINA CEVAP VERMEYİNCE...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, telefonlarına cevap vermediği gerekçesiyle eski ustasını bıçakla tehdit eden Hakan Deryahan tutuklandı.

Mağusa’da telefonlarına cevap vermeyen eski ustası İlker Göktepe’ye sinirlenen Hakan Deryahan, eski ustasına bıçak çekerek şiddet tehdidinde bulundu. İlker Göktepe’nin şikayeti üzerine tutuklanan zanlı Deryahan “Şiddet tehdidi”, “Korkutmak amacıyla kanunsuz bıçak taşıma” ve “Uygunsuz tavır hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

“Seni buradan çıkarmayacağım, seni keseceğim”

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Uyguner, zanlı Hakan Deryahan’ın 13 Ocak 2020 tarihinde Mağusa-Lefkoşa eski anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde eski ustası olan İlker Göktepe’ye telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle “Seni buradan çıkarmayacağım, seni keseceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra elinde bulundurmuş olduğu 28 cm uzunluğu olan bıçağı Göktepe’ye gösterdiğini açıkladı. Aynı gün Göktepe’nin şikayeti üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Uyguner, zanlının suçunu kabul ettiğini belirtti. Uyguner, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, TC vatandaşı olan ve KKTC’de ön çalışma izini ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Hakan Deryahan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.