Telefonu Kaptı Ama Kaçamadı

Star Kıbrıs Gazetesinde yer alan habere göre; Girne’ de yaya olarak yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çalan Hüseyin Artık tutuklandı.

4 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak olay yerinden koşarak kaçan zanlı Artık, kadının yardım çığlığının duyulması üzerine vatandaşlar tarafından yaka paça yakalandı.

Artık, dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk emri verdi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlı Hüseyin Artık’ın “Kişi üzerinden sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Tosun, olayın önceki akşam 21.00 raddelerinde Girne’de cadde üzerinde yaşandığını söyledi.

Kadının bağırması üzerine vatandaşların koşarak kaçmaya çalışan zanlı Artık’ı suçüstü yakaladıklarını kaydeden Tosun, cep telefonunun da zanlı üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten Tosun, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.