Telefonunun parlaklığından gözünde 500 delik oluştu!

25 yaşındaki Chen telefonunun gözlerini "mikrodalga fırın" gibi pişirdiğini iddia ediyor.

Telefonunu iki yıl boyunca en yüksek parlaklık ayarında kullanan kadının gözlerinde 500 küçük delik oluştu. Chen'i tedavi eden doktorlar, genç kadının iki yıl boyunca her gün gözlerini 625 Lümen değerinde ışığa maruz bıraktığını ve normalde önerilen değerlerin 300 Lümeni geçmemesi gerektiğini söyledi. Dışarı çıktığında da telefonu görebilmek için ekran parlaklığını artıran ve iki yıl boyunca düşürmeyen genç kadının gözlerinde kalıcı hasar oluştu.