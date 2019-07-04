TELEKOMİNİKASYON DAİRESİ'NDEN UYARI!

31 Mayıs’a kadar olan borçların 15 Temmuz tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Mayıs tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Temmuz tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 31 Mayıs tarihi itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği bildirildi.

Ayrıca, Aralık 2018 sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı duyuruldu.

Abonelerin mağdur olmamaları için borçlarını kapatmaları gerektiği ifade edildi.