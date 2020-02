'Televizyon karşısında miskinlik' tehlike arz ediyor

Yeni bir çalışma, televizyon karşısında saatlerce miskinlik yapan kadınların sağlığının, sanılandan daha fazla risk altında olduğunu gösterdi.

United Press International haber ajansına göre, "Journal of the American Heart Association"da yayımlanan çalışmada, uzun süre, bilhassa aralıksız ve hareketsiz şekilde oturmanın kalp hastalığı ve diyabet açısından risk faktörlerini artırabildiğini ortaya koydu.

Çalışmayı yürüten ekipten Arizona Eyalet Üniversitesi Sağlık Çözümleri Fakültesinden Dorothy Sears ve meslektaşları, menopoz sonrası 518 kadından 14 gün boyunca ivmeölçer takmalarını ve cihazı yalnızca uyurken, duş alırken ya da yüzerken çıkarmalarını istedi.



Kadınların yaş ortalamasının 63 olduğunu ve ortalama olarak obezitenin klinik tanımını karşıladıklarını söyleyen araştırmacılar, söz konusu cihazla, her kadının fiziksel aktivitesini gün boyunca izledi ve ne kadar süre hiç kalkmadan oturduklarını değerlendirdi.



Kan testi sonuçları, toplam oturma süresi daha fazla olan ve daha uzun süre kesintisiz oturan kadınlarda, daha yüksek insülin ve daha fazla insülin direnci görülme olasılığının yükseldiğini ortaya koydu.



Çalışma, günlük toplam oturma süresine eklenen her ilave saatin, insülin seviyelerinde yüzde 6, insülin direncinde de yüzde 7'lik bir artış ile bağlantılı olduğunu gösterdi.



Çalışmada ayrıca her 15 dakikalık kesintisiz oturmanın, yüzde 7 daha yüksek insülin seviyesi ve insülin direncinde de neredeyse yüzde 9 artış ile ilişkilendirildiği bildirildi.



Uzun süre oturmanın aşırı kilo, daha geniş bel çevresi ve artan trigliserit seviyeleri ile de ilişkili olduğunu belirten Sears, uzmanların, kişilerin egzersiz yapmasına odaklandığını ancak aynı zamanda kişilerin oturma sürelerini bölmeyi de düşünmek gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

AA