TELVELİ KAHVE İÇENLER DİKKAT!

Avrupa’da yeni bir araştırma, kahvenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde 2 ila 4 fincan filtre, yani süzülmüş kahve sağlığı olumlu etkiliyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Ancak Türk kahvesi riskli. Çünkü telveyle pişirilen kahvelerde ortaya çıkan ‘cafestol’ adlı madde, yüksek kolesterol riski oluşturuyor.