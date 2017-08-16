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TELVELİ KAHVE İÇENLER DİKKAT!

TELVELİ KAHVE İÇENLER DİKKAT!

O riske dikkat!

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Telveli kahvede kolesterol riski

Avrupa’da yeni bir araştırma, kahvenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde 2 ila 4 fincan filtre, yani süzülmüş kahve sağlığı olumlu etkiliyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Ancak Türk kahvesi riskli. Çünkü telveyle pişirilen kahvelerde ortaya çıkan ‘cafestol’ adlı madde, yüksek kolesterol riski oluşturuyor.

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