TEMANİATLA SERBEST BIRAKILDILAR!

Nevruz kutlamalarında dün gözaltına alınan 3 kişi bugün İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran, huzuruna çıkarıldı. Zanlılar 3’er bin TL nakdi teminata bağlanarak serbest bırakıldılar.

Nevruz kutlamaları sırasında polise aşırı mukavemette bulundukları gerekçesiyle göz altına alınan Tahsin Dinç ,Mahsun Gers ve Yılmaz Ellitaş İskele Kaza Mahkemesi’nde Mahkeme Başkanı Düriye Elkıran, huzuruna çıkartıldı.

Elkıran, 3 zanlıyı, 3’er bin TL nakdi teminata bağladı.Her üç zanlının dava sonuçlanana kadar ülke dışına çıkmasını men eden Elkıran, ayrıcazanlıların pasaport ve seyahat belgelerine el konulmasına emir verdi.