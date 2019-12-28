TEMİNAT DURUŞMASI ERTELENDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan zanlı Hüseyin Yusuf Erçika, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan zanlı Hüseyin Yusuf Erçika hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Erçika, dün yeniden “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu bir kişinin ölmesine sebep olma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Tehlikeli sürüş” ve “Süratli araç kullanma” suçlarıyla ilgili olarak cezaevi talebiyle Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı avukatının cezaevi talebine itiraz etmesi üzerine teminat duruşması 30 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin soruşturmasını yürütülen Müfettiş Muavini Ömer Çakır, zanlı Hüseyin Yusuf Erçika’nın 24 Aralık 2019 tarihinde, saat 07:40 raddelerinde Mağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu-Ulukışla kavşakları arasında yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrederken yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde süratini salim hadde indirmeyerek dikkatsiz bir şekilde viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Zanlının, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle havalanarak kontrolsüz bir şekilde yolun sağından gidiş ve gelişi ayıran refüj içerisine girdiğini belirten Çakır, KB 685 plakalı aracın karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı aracın üzerine çarptığını açıkladı. Çakır, kaza sonrası JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, zanlı Erçika’nın ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Çakır, zanlının davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Avukat itiraz etti

Zanlı Hüseyin Yusuf Erçika’nın avukatı, zanlının tutuklu yargılanmasına itiraz ederek, 8 tanık dinleteceğini beyan etti. Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler ise avukatın itirazı ve beyanı ışığında teminat duruşmasını 30 Aralık 2019 tarihine erteledi.