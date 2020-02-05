TEMİNAT ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da tasarrufunda 20 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlıİbrahim Görkem Güvener, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa’da yönetimindeki kiralık araçta 20 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlıİbrahim Görkem Güvener hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Güvener, teminat şartlarını yerine getiremediği için davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında ise zanlı Güvener’in tespit edildiği noktanın 5 metre ilerisinde ise narkotik ekipleri tarafından tespit edilen 550 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin zanlı Güvener ile bağlantısı olmadığı tespit edildi, konu 550 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde buluntu uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.

Denetimliden faydalanmıştı

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı İbrahim Görkem Güvener’in 27 Ocak 2020 tarihinde yönetimindeki kiralık araçla tasarrufunda yaklaşık 20 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklandığını anımsattı. Zanlı Güvener’in 1 Kasım 2017 tarihinde ve yine 14 Temmuz 2018 tarihinde işlemiş olduğu kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf suçlarından dolayı “Denetimli Serbestlik Yasasından” yararlandığını ve 9 Kasım 2018 ve 9 Kasım 2019 tarihleri arasında tamamladığını belirten Kavaz, zanlının denetimli serbestlik süresini tamamlamasına rağmen 3 yıl süre geçmeden yine ayni suçtan mahkeme huzurunda bulunduğunu açıkladı. Kavaz, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli YargıcıÇiğdem Güzeler, zanlıİbrahim Görkem Güvener’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Zanlı Güvener, teminat şartlarını yerine getiremediği için davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.