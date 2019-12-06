TEMİNAT ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEDİLER!

Yeni Bakış'tan Gazme Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı Mehmet Altıntaş ile İbrahim Şifa, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yaptıkları tespit edilen zanlı Mehmet Altıntaş ile İbrahim Şifa hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Altıntaş ile Şifa tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Altıntaş ile Şifa, teminat şartlarını yerine getiremedikleri için 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 28 Kasım 2019 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’den alınan bilgide sirkat meselesi ile ilgili olarak gitmiş oldukları zanlı Mehmet Altıntaş’ın evinde, zanlı Altıntaş’ın hal ve hareketlerinden şüphelenildiğini ve üzerinde yapılan aramada içerisinde tütünle karışık Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek zanlının tutuklandığının öğrenildiğini söyledi. Aynı gün Adli Şube’ye getirilen zanlı Altıntaş’ın, Adli Şube’den teslim alındığını söyleyen Selvili, zanlı Altıntaş’tan yapılan soruşturmada, konu maddeyi aynı gün yarım gram olarak Mağusa’da zanlı İbrahim Şifa’dan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Selvili, zanlı Şifa’nın da tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, zanlı Şifa’nın da suçunu kabul ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Selvili, 2015 ve 2017 yıllarına ait uyuşturucu suçlarından 2 sabıkası bulunan zanlı Altıntaş ile sabıkası bulunmayan zanlı Şifa’nın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremediler

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Mehmet Altıntaş ile İbrahim Şifa’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, zanlıların haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına ve 1’er KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine emir verdi. Güzeler, ayrıca 2 sabıkası bulunan zanlı Altıntaş’ın 3 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi. Zanlılar teminat şartlarını yerine getiremedikleri için 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.