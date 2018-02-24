TEMİNATA BAĞLANDI!

Mağusa Serbest Liman Bölgesi’ndeki konteynerin mührünü kırarak 12 karton sigara sirkat eden zanlı Hüseyin Kencer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Serbest Liman Bölgesinde bulunan Adem Kaner ve Oğulları Ltd.’ye ait konteynerin kapısı üzerindeki mühürü kırarak açan ve içeriden 12 karton olmak üzere toplam 6000 paket muhtelif markalarda sigara sirkat eden zanlı Hüseyin Kencer dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ambar açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Kencer tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 21 Şubat tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlı Hüseyin Kencer’in yönetimindeki LY 138 plakalı aracın durdurulduğunu ve araçta yapılan kontrolde 2 karton sigara tespit edildiğini belirtti.

Zanlıdan yapılan soruşturmada konu sigaraları Mağusa Serbest Liman Bölgesinde bulunan Adem Kaner ve Oğulları Ltd.’ye ait konteynerden sirkat ettiğini ve aynı gün içerisinde 10 karton sigarayı daha sirkat ederek mandırasına götürdüğünün tespit edildiğini belirten Saydağ, aynı gün zanlıya ait mandırada yapılan aramada ise 10 karton daha sigara bulunduğunu açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Saydağ, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Hüseyin Kencer’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

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