TEMİNATA BAĞLANDILAR!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da geçtiğimiz hafta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara ve 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile yakalanan zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlılar teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 29 Mart tarihinde zanlı Mustafa Kurucu ve zanlı Umut Keloğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün zanlı Kurucu ve Keloğlu’nun Mağusa’da tespit edildiğini belirten Kavaz, tespit edildikleri sırada zanlı Kurucu ile Keloğlu’nun ellerinde tuttukları ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigarayı attıklarını açıkladı. Kavaz, akabinde zanlı Kurucu’nun üzerinde yapılan aramada ise cebinde yaklaşık 5 gr ağırlığıda Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunnu belirtti. Zanlıların, 30 Mart tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün alındığını anımsatan Kavaz, 2 Nisan tarihinde ise aleyhlerinde 3 gün daha tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Kavaz, Zanlı Kurucu’ya 28 Mart tarihinde 10 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi alma, yine aynı tarihte yarım gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi verme ve 28-29 Mart tarihleri arasında 10 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf davalarının getirildiğini, zanlı Keloğlu’na ise 157 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf davası getirildiğini belirterek, zanlıların davalarını kabul etmediklerini açıkladı. Kavaz, ayrıca zanlı Keloğlu’nun 2 Şubat 2018 tarihinde Mağusa’da işlemiş olduğu kanunsuz uyuşturucu madde verme ve tasarruf suçlarından da teminata bağlı olduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Kavaz, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Bin’er TL’ye serbestler

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Kurucu ve Umut Keloğlu’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, Bin’er TL nakdi teminat ödemelerine, 2’şer KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlıların haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.

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