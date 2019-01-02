TEMİNATI ÖDEYEMEYİNCE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne’de Akay Optik isimli işyerinden 4 gözlük, bir çakmak ve bir kol saati çalan zanlılar Ahmet Muhammad, Abdullah Malik ve Faisal Muhammad hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların çaldıkları eşyaların toplam değerinin 6 bin 500 TL olduğu, 2 gözlük hariç diğerlerinin bulunduğu belirtildi.

Zanlılar Ahmet Muhammad ile Faisal Muhammad’ın 2017 yılında da benzer suç işledikleri ortaya çıkarken, üç zanlından ikisinin suçlamaları kabul ettiği, birinin ise kabul etmediği açıklandı.

Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yapan polis, 24 Aralık tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Akay Optik isimli mağazadan 6 bin 500 TL değerinde 4 adet ray-ban marka güneş gözlüğü, 1 adet saat ve 1 adet çakmak çalındığını, yürütülen ileri soruşturmada zanlıların kameralardan tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, iki zanlının Girne’de bir zanlının ise Lefkoşa’da yakalandığını, üzerlerinde yapılan aramada Abdullah Malik’te iki adet gözlük, Faisal Muhammad’da ise zippo marka çakmak ile kol saatinin bulunduğunu belirtti.

Çalınan iki gözlüğün henüz bulunamadığını, ancak soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlılar Ahmet Muhammad ile Faisal Muhammad’ın 2017 yılında benzer suç işlediklerini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlılar Ahmet Muhammad ile Faisal Muhammad’ın 8 bin TL, zanlı Abdullah Malik’in ise 5 bin TL nakit teminat ödemesine emir verdi.

Ancak teminatı ödeyemeyen zanlılar 1 ay süre ile cezaevine gönderildi.