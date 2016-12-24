TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI!

Teminata bağlanarak serbest bırakıldı

Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin Ulukışla’da düzenlediği operasyonda tasarrufundaki Cilalı Taş Devri’ne ait 7 bin yıllık taş balta ile suçüstü yakalanan Yusuf Bulut tutuksuz yargılanacak

Nadire BAHADİ

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekiplerinin Ulukışla kavşağında düzenlediği operasyonda tasarrufunda Neolitik Döneme (Cilalı Taş Devri) ait taş balta bulunan zanlı Yusuf Bulut hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. 20 bin TL değerindeki 7 bin yıllık taş balta ile suçüstü yakalanan zanlı Bulut, hakkındaki “İzinsiz eski eser tasarrufu” davasını kabul ederek dün çıkarıldığı Mağusa Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı. Bulut tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Yusuf Bulut’un yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilmesi yönünde talimat verdi. Bulut’un 2 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Hacımulla, KKTC vatandaşı 2 kefilin 25’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Havadis