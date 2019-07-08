TEMMUZ'DA YAĞMUR ŞAŞIRTTI!

Orta Mesarya bölgesinde dün etkisi gösteren yaz yağmuru görenleri hayrete düşürdü.

Dün öğleden sonra başlayan yağmur bölge bölge etkili oldu. Birçok vatandaş yazın ortasında yağan yağmuru sosyal medyada paylaştı.

TRODOS ’TA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA

Öte yandan Güney'de Trodos bölgesinde şiddetli yağışın etkili olduğu haber verildi. Rum haber kaynaklarına göre, polis bölgede seyreden sürücüleri dikkatli olmaları, yavaş seyretmeleri ve ışıklarını yanık tutmaları konusunda uyardı. Bölgede sağanak yanında şiddetli rüzgarın da etkili olduğu belirtildi.



