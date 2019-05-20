TENCERE İŞ YERİNİ YAKTI!
Yangın!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında Lefkoşa’da Yediler Sokak üzerinde bulunan Kardeşler Pasajı içerisinde faaliyet gösteren İşbir Muhasebe isimli iş yerinin mutfağında ocak üzerinde unutulan tencerenin alev alması sonucu çıkan yangında mutfak içerisindeki gazocağı, plastik akşamlar, elektrik fişleri yanarak zarar görürken iş yerine ait 3 oda ise çıkan isten zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : iş yeri, yangın, Kardeşler Pasajı, İşbir Muhasebe
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