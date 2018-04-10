Teoman: Homoseksüel olsaydım...
Teoman: Homoseksüel olsaydım...
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Sadece müzik kariyeriyle değil aynı zamanda aşk hayatıyla da sürekli olarak magazin gündeminde kendisine yer bulan Teoman'ın kitabındaki ifadeler dikkat çekti.
Ünlü rock'çı, 20'li yaşlarındayken annesinin çapkınlıklanndan dert yandığını belirtip, "Anneme ya homo olsaydım daha mı iyiydi" dedikten sonra hemen telaşlanıp, "Aman Allah korusun, cık cık" deyip tahtaya vurup konuyu bitirmişti" ifadelerine yer verdi.
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