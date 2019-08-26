Tepki çeken kalça paylaşımı!
Tepki çeken kalça paylaşımı!
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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu bir hostesin kalçasıyla ilgili attığı tweetle büyük tepki çekti. Çilingiroğlu yoğun tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
Spor yorumcusu ve Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çlilingiroğlu tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Çilingiroğlu uçak yolculuğundan sonra, "Bodrum-Sabiha Gökçen hattında bir hostes vardı kalçası koridora sığmıyordu'' yorumunda bulundu.
Kadın bedeni üzerinden böyle bir yorum yapan Çilingiroğlu'na sosyal medyada eleştiri yağdı. Çilingiroğlu gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
Etiketler : Kaya Çilingiroğlu, hostes, kalça, tepki
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