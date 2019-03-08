Tepki çeken yazı!

Aşkım Kapışmak’ın Sıla ve Ahmet Kural ile ilgili yazısı tepki çekti

Yazar Aşkım Kapışmak'ın Ahmet Kural ve Sıla'nın şiddet davasında aynı karede gözüktüğü fotoğrafa yaptığı yorum, okuyanları kızdırdı.

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki şiddet davasının ilk duruşması dün 60. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İkili duruşmaya girerken, aylar sonra ilk kez aynı karede görüntülendi.

Davanın ardından birçok isim ikili hakkında yorum yaptı. Yorumlardan birisi de Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak’a aitti.

BİRÇOK KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kapışmak’ın Instagram hesabından yaptığı analiz okurların tepkisini çekti. Kapışmak’ın takipçileri tarafından tepki çeken açıklaması şöyleydi:

“Siz hala seviyorsunuz birbirinizi! Ahmet’in ’emin misin?’ bakışı, Sıla’nın görmezden geliyorum seni diyen gözleri. Evet, yarım kaldınız, öfkelisiniz, kızgınsınız ama ikinizde sakin aşkların aşıkla maşuğu olamazsınız. Sertsiniz, adrenalin seviyorsunuz. Isırarak sevmek gibi, sımsıkı sarılmak gibisiniz. Sıla’nın güçlü durmasını destekliyorum ama gözlerinde unutamamış bir kadın var. Ahmet in gözlerini dikerek bakması, gözlerimin içine bak çığlığı! Siz zor unutursunuz birbirinizi”

Bu açıklama üzerine sosyal medyada birçok kişi, “Bu kadar saçma yorum olmamalı” diyerek tepkisini dile getirdi.