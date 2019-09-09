Tepki Topladı! 'Ülkeye senden daha çok faydası var'

Demet Akalın’a sosyal medyada büyük tepki!

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında muhteşem bir mücadele veren milli takımımız maçı beşinci sette kaybetti. Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki çekti.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan’ı konuk etti. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sırbistan setlerde 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın’ın milli takımımızın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyada kısa sürede olay yarattı.

DEMET AKALIN’A BÜYÜK TEPKİ

Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin başarılı kariyerini bilenler Demet Akalın’a tepki gösterdi.