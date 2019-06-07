TERK EDİLEN KÖY...

Eski bir Türk Köyü olan ve toplum tarafından bilinen birçok insanın yetiştiği Balalan köyünde genç nüfus yok denecek kadar az.

1974 öncesi yaklaşık 550 kişinin yaşadığı köyde şu an ancak 45 kişi yaşıyor.

Sadece bir çocuğun yaşadığı köyde nüfusun büyük bir çoğunluğunu 60 yaş üzeri vatandaşlar oluşturuyor.

Köyün eski günlerini BRT’ye anlatan vatandaşlar, oldukça kalabalık olan ve ilkokulu bulunan köyün eski halini özlediklerini ifade ettiler.

Köy Muhtarı Turgut Özbalalanlı da Balalan köyünden çok önemli hukukçuların çıktığını anımsatarak, 1974 sonrası köyde nüfusun giderek azaldığını ve sadece bir çocuk bulunduğunu kaydetti.

Gerek ekonomik gerekse arsa bulamadığı için ev sorunu nedeniyle köyden göçlerin yaşandığını ifade eden Özbalalanlı, köyde yaşayanların büyük bir çoğunluğunun yaşlılardan oluştuğuna dikkat çekti.